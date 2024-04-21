Капсула времени: обнаружен культовый 22-летний BMW в новом состоянии 1 21.04.2024, 14:15

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Спорткар сейчас очень ценится коллекционерами.

В США обнаружили BMW M3 2002 года в идеальном состоянии. Знаменитое спортивное купе выглядит как новое. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Этот спорткар BMW M3 E46 имел только одного владельца и за 22 года проехал всего 18 750 км. Автомобиль хранился в гараже и регулярно обслуживался — теперь это капсула времени.

Кузов BMW M3 в хорошем состоянии и лакокрасочное покрытие без повреждений. Салон также хорошо сохранился и лишь смятая кожа выдает солидный возраст автомобиля.

Теперь это купе выставлено на продажу и его оценили в 99 999 долларов. Новый BMW M3 E46 в 2002 году был вдвое дешевле — стоил от $46 500.

Столь высокая цена BMW M3 E46 обусловлена не только состоянием авто, но и его культовым статусом. Сейчас эта заряженная модель очень ценится коллекционерами.

Спорткар BMW M3 E46 производился с 2000 по 2006 год. Купе и кабриолет оснащались 3,2-литровой атмосферной шестеркой мощностью 343 л. с.

Конкретно этот автомобиль укомплектован 6-ступенчатой механической КПП, но также предлагали и 6-ступенчатый робот. Разгон до 100 км/ч занимает 5,2 с, а максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.

Между прочим, недавно в Украине обнаружили редкий заряженный BMW 90-х с V8 под капотом — таких авто выпустили всего 93.