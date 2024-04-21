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Польша и Литва начали военные учения в Сувальском коридоре

  • 21.04.2024, 14:22
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Польша и Литва начали военные учения в Сувальском коридоре

Стало известно, какой сценарий отрабатывается.

В воскресенье, 21 апреля, Литва и Польша начали совместные тактические учения «Narsus Grifonas 24/II» («Храбрый грифон 24/II»). В рамках этих тренировок военные отработают оборонительные сценарии в Сувальском коридоре.

Об этом сообщает LRT.

Отмечается, что в этих тренировках также примут участие военные из США и Португалии. Учения продлятся до 25 апреля.

Как пишет издание, параллельно с «Brave Griffin 24/II» в Литве проходят учения «Удар меча», организованные Вооруженными силами Соединенных Штатов.

Сувалкский коридор — это 100-километровый пограничный участок между Литвой и Польшей, граничащий с Калининградской областью на западе и с Беларусью на востоке.

В конце сентября белорусский диктатор Александр Лукашенко обсудил со своими военными возможное нападение на Сувальский коридор. В разговоре с белорусскими военными диктатор заявил, что Литва и Польша зря «так себя ведут» и «варнякают о Сувальском коридоре»

НАТО считает Сувальский коридор наиболее вероятной целью в случае агрессии РФ против стран Альянса.

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