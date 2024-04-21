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Белорус отдал в ремонт целую машину, а забрал «перевертыша»

  • 21.04.2024, 14:56
  • 2,240
Белорус отдал в ремонт целую машину, а забрал «перевертыша»

Как так вышло?

Этот инцидент произошел на текущей неделе: автовладелец отдал машину в ремонт, а вернули ему технику с повреждениями. И нет, это не работники СТО взяли автомобиль покататься.

— 30-летний житель деревни Березовичи Брестской области отдыхал в деревне Корнадь Свислочского района. Когда молодому человеку наскучило проводить время в деревне, он решил отправиться домой. Правда, общественного транспорта не было, а домой очень хотелось. Поэтому парень решил совершить поездку на чужом автомобиле. Вблизи улицы Центральной он заметил припаркованный Renault Duster. Владелец некоторое время назад передал его для ремонта, а мастер по своей невнимательности оставил ключи в замке зажигания. Поэтому молодому человеку не составило труда завести автомобиль, — рассказали в УВД Гродненского облисполкома.

Уточняется, что на чужой машине он проехал больше 50 километров, пока в деревне Шерешево Пружанского района не совершил ДТП, в результате которого автомобиль перевернулся на крышу. Нарушителя задержали. Утверждается, что концентрация алкоголя в выдыхаемом им воздухе составила 3 промилле. Теперь парня обвиняют по статье «Угон». Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности.

Автомобиль с повреждениями вернули владельцу. Он даже не подозревал о «приключениях» своей машины.

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