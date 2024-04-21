Названы лучшие складные смартфоны, которые можно купить в 2024-м году 2 21.04.2024, 19:23

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Складные девайсы за последние пару лет успели обрести неплохую популярность.

Пока Apple думает, выпускать или нет смартфон с гибким дисплеем, складные девайсы за последние пару лет успели обрести неплохую популярность среди пользователей – даже несмотря на высокие ценники.

Такой форм-фактор позволяют владеть смартфоном и фактически планшетом одновременно, предоставляя большую гибкость в том, как вы взаимодействуете в ними. Портал Gamerant назвал лучшие складные смартфоны, которые можно купить в апреле 2024 года.

Лучшим на рынке признан OnePlus Open. Это дебютный складной смартфон именитого китайского производителя, который выделяется огромным экраном, легким весом, современным дизайном и ценником ниже, чем у Galaxy Z Fold5 от Samsung в том же форм-факторе книжки. Если позволяет бюджет ($1500), то это лучшая модель.

Google Pixel Fold на втором месте, как лучший складной камерофон. Кроме того, у новинки поискового гиганта впечатляющий размер аккумулятора на 4821 мАч и «чистый» Android.

Motorola Razr Plus (2023) на третьем месте. Его назвали лучшим бюджетным складным смартфоном. В закрытом состоянии он оснащен небольшим 3,6-дюймовым POLED-дисплеем с частотой 144 Гц, который, по сути, может делать все, что делает обычный телефон.

Тем, кто хочет купить свой первый складной телефон, следует рассмотреть относительно доступный Motorola Razr. Есть некоторые недостатки, как 128 ГБ памяти и маленький внешний дисплей, но стоит он всего 700 долларов, а на скидках его можно найти и за 500.

Дорогой Samsung Galaxy Z Fold 5 занял пятую строчку в топе, как лучший складной телефон премиум-класса. Компания усовершенствовала функции и дизайн до такой степени, что смартфон стал одним из лучших предложений среди складных устройств. Кроме того, девайс поддерживает стилус, однако его нужно докупать отдельно. А Galaxy Z Flip5 в GameRant признали лучшим компактным девайсом в форм-факторе раскладушки.