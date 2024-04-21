Илья Соловьев отметился голевой передачей в АХЛ 1 21.04.2024, 19:50

Илья Соловьев

Белорус исполнил четыре броска в створ ворот.

В ночь на 21 апреля в Американской хоккейной лиге состоялись матчи с участием 4 белорусов — Алексея Колосова, Никиты Толопило, Ильи Соловьева и Дмитрия Кузьмина, пишет hockey.by.

«Лихай Вэлли Фантомс» дома уступил «Уилкс-Берри» со счетом 0:2 (0:0, 0:1, 0:1).

У проигравших белорусский голкипер «фантомов» Алексей Колосов отразил 22 броска из 24, но это не спасло его команду от поражения в матче с «Уилкс-Берри». По итогам встречи Колосов был признан третьей звездой. В сезоне у вратаря 2 матча, в которых он одержал 1 победу, при коэффициенте надежности 3.03 и проценте отраженных бросков 88.5%.

«Абботсфорд Кэнакс» на домашнем льду обыграл «Калгари Рэнглерс» с результатом 3:2 (0:0, 2:2, 1:0).

У победителей белорусский голкипер Никита Толопило отразил 27 из 29 бросков. В сезоне у Никиты 35 матчей, в которых он одержал 20 побед, при коэффициенте надежности 2.83 и проценте отраженных бросков 90.5%.

Белорусский форвард Данила Климович не играл. В нынешнем сезоне в его активе 4 (2+2) балла в 24 матчах.

У проигравших белорусский защитник «Калгари Рэнглерс» Илья Соловьев отметился ассистом, также исполнил 4 броска в створ ворот и заработал показатель полезности «0». Всего в нынешнем сезоне у Соловьева 15 (5+10) очков в 51 матче.