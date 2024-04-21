«Российское барахло»: эксперт НАТО показал, что ВСУ оставили от гордости российского ВПК 4 21.04.2024, 20:43

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Украина вновь показала беспомощность россиян.

В социальных сетях военные эксперты смеются над российской системой ПВО С-400, которую россияне считают лучшей в мире. Однако Украина, уже несколько раз демонстрировавшая слабость «не имеющей аналогов» системы, вновь показала беспомощность россиян, уничтожив целый дивизион С-400 в Джанкое, пишет «Диалог».

Итальянский военный аналитик, эксперт по сухопутным силам, артиллерийским и ракетным системам НАТО Томас Тайнер на своей странице в социальной сети Twitter прокомментировал удар Украины по российскому военному объекту в Крыму, где ночью украинские силы поразили российскую батарею С-400 с помощью пары тактических баллистических ракет MGM-140 ATACMS.

Тайнер отмечает, что Турция заплатила 2,5 миллиарда долларов за 4 огневые установки С-400 + 192 ракеты и, как следствие, потеряла свою долю в размере 1,4 миллиарда долларов в разработке F-35 и 9 миллиардов долларов в аннулированных заказах на запчасти для F-35 в качестве санкций со стороны Вашингтона.

«Итого: $12,9 млрд за 4 единицы российского барахла. Швеция закупила 4 огневых единицы «Патриот» + 300 ракет на 3,2 млрд долларов», - с сарказмом комментирует он инвестиции Турции в «российское барахло».

Батарея С-400 получила катастрофические повреждения и практически была уничтожена.