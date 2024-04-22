Наводнение идет в Беларусь 1 22.04.2024, 8:08

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В Мядельском районе подтопило дорогу Р-28.

Белгидромет сообщает, что уровень воды в Припяти у Петрикова на 20 см превышает опасную высокую отметку.

Отмечаются затопления прибрежных территорий в ряде районов Гомельской области и в Лунинецком районе Брестской области.

Вечером в воскресенье произошло подтопление дороги Р-28 Минск-Молодечно-Нарочь в Мядельском районе.

Двухполосную дорогу республиканского значения подтопило на участке 15 метров. Обочина была размыта на проятежнии 25 метров. Было прервано движене.

На месте работало семь единиц техники. Велась подсыпка подтопленного участка. Было организован объезд.

В 23:10 движение удалось восстановить по одной полосе. Восстановительные работы продолжат сегодня.