Белорусских школьников вербуют на заводы, работающие на российский ВПК
- 22.04.2024, 8:25
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Им предлагают подписать контракт.
Беларусь страдает от острого дефицита кадров. «Достижениями» в борьбе с этим похвасталась председатель Гродненского профсоюза «Белпрофтехмаша» Алеся Цыдик.
Гродненские лукашисты додумались вербовать на работу школьников. Если дети соглашаются подписать контракт с предприятием об обязательной отработке, то им организовывают поступление в колледж по упрощённой процедуре, со сдачей единственного экзамена и учёбой за счёт заказчика.
«Так позволили закабалять кадры холдингам «Белкард» и «Лидсельмаш». Оба предприятия производят комплектующие для белорусской и российской боевой техники.
Квалификация специалистов, обученных по упрощенке, желает лучшего. Хотя требования к качеству техники, на которой воюют рашисты, минимальные, она всё равно не живёт долго. Ещё больше вопросов вызывают договора с несовершеннолетними, лишающие их права выбора в будущем.
Но для нелегитимного главное – это заработать на крови», — пишет читатель сайта Charter97.org.