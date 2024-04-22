Полное одиночество Путина 2 Эль Мюрид

22.04.2024, 8:26

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Каждый деспот попадает в такую ситуацию.

Путин после выборов перестал покидать Кремль и резиденции.

«Выборы» здесь практически ни при чем. Уже с момента голосования по конституции за поправки, выдвинутые пакетом и с голоса (что само по себе грубо противоречило всей процедуре) стало очевидно, что избирательный процесс в России сведен к техническому утверждению заранее назначенных результатов.

Все математические модели с того момента перестали вообще давать хоть сколько-нибудь внятный результат, так как число «аномальных» голосов по ним стало приближаться к числу укладывающихся в модель. Понятно, что с такими ошибками ее просто нет смысла считать - она перестает отражать хоть какую-то реальность.

Выборы 2024 года продолжили тенденцию, и нет ни малейших сомнений, что парламентские «выборы» пройдут в том же сценарии - само голосование превращается в сугубо техническую, хотя пока и необходимую с точки зрения исполнения протокола формальность.

И уж кто-то, а главный выгодополучатель сложившейся системы знает и понимает ее лучше любого другого, поэтому даже для картинки изображать какое-то иное, отличающееся от прежнего ритма, поведение не видит никакого смысла.

Любой нормальный деспот под конец правления (или жизни - обычно это одно и то же) попадает в ситуацию полного одиночества. Ему не с кем и не о чем разговаривать кроме текущих дел, которыми он нехотя занимается от случая к случаю. Даже в случаях кризисных ситуаций деспот обычно впадает в прокрастинацию, так как кризисы в его координатах отсутствуют, он никогда к ним не готов, а потому реагирует с опозданием без намека на опережение.

Если взять диктаторов современности, правивших не одно десятилетие, то все они в конечном итоге проходили один и тот же путь. И заканчивали его в полном одиночестве.

Российский их коллега - обычный среднестатистический пример того же самого. Поэтому образ действий его теперь будет таким до самого конца. Кроме самой власти, у него и ему подобных нет никаких иных интересов и забот. За нее он будет цепляться до самого конца. Все остальное - это обременительное приложение к ней, а потому психологически для подобных людей чем меньше таких обременений - тем комфортнее.

Эль Мюрид, Telegram