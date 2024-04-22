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В России неизвестные расстреляли наряд полиции

  • 22.04.2024, 9:06
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В России неизвестные расстреляли наряд полиции

В Карачаево-Черкессии объявлен план «Сирена».

В России неизвестные расстреляли наряд полиции. Telegram-канал SHOT сообщает, что наряд из трех полицейских обстреляли в Карачаево-Черкессии. По его данным, в республике после случившегося введен план «Сирена». В публикации отмечается, что инцидент произошел накануне поздно вечером около Нижнего рынка.

Предварительно, пишут авторы канала, неизвестные открыли огонь по УАЗу, в котором сидели трое полицейских, после чего забрали у тех оружие и скрылись на серебристой Lada Granta. 

SHOT отмечает, что в результате нападения заместитель командира взвода и один из его подчиненных погибли на месте. Еще один сотрудник с огнестрельными ранениями бедра и спины госпитализирован.

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