Зеленский назвал пять стран, которые может ждать война с Россией 22.04.2024, 9:17

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Владимир Зеленский

Если Украина не выстоит, Путин на них обязательно нападет.

Путин осуществит нападение на страны Балтии — Литву, Латвию, Эстонию. После этого под российской угрозой окажутся Польша и часть Германии. Это произойдет, если Украина проиграет в войне. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC.

«Если Украина не выстоит, то Путин точно вторгнется в Балтийские государства. Почему? Не потому, что у него есть какая-то идея или стратегия. Путин хочет вернуть влияние Советского Союза», — заверил украинский лидер.

Он отметил, что кремлевский правитель не скрывает намерений вернуть силой все страны, которые ранее были в составе СССР.

«В НАТО они или не в НАТО — его это не интересует. Он не боится стран НАТО. После Балтийских государств под ударом будут и Польша, и часть Германии», — добавил Зеленский.