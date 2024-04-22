Доллар шел на рекорд, но все изменилось 22.04.2024, 9:23

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Каких курсов теперь ждать на неделе?

Несмотря на активный рост курса доллара США в первой половине прошлой недели, итог для белорусского рубля оказался положительным. Более того, вся валютная корзина Нацбанка Беларуси укрепилась по итогам прошлой недели на -0,17%, и отставание с начала года сократилось до +1,45%, пишет myfin.by.

Наступившая неделя свободна от важных экономических новостей, информационный фон будет формироваться текущими событиями.

На российском финансовом рынке начинается налоговая неделя, и этот фактор может оказать поддержку российскому рублю. Вполне допустимо укрепление обменного курса доллара на московских торгах до USD/RUB 92,00. Кроме этого, неплохая история сложилась с профицитом государственного бюджета России по итогам марта 2024 года, что также оказывает поддержку российскому рублю.

С учетом сказанного можно ожидать возвращения обменного курса доллара США на белорусских валютных торгах к уровню USD/BYN 3,2500, российский рубль имеет шанс подняться в цене до RUB/BYN 3,5000 за 100 российских рублей.