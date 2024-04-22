Ошибка пересидента Герман Обухов

22.04.2024, 9:55

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Пропаганда России сыграла сначала со своим народом злую шутку.

Сравнения Гитлера с Путиным неуместны. Гитлер пытался сделать Германию доминирующей великой державой на европейском континенте путем захвата территорий и установления полного контроля Вермахта над всеми оккупированными странами. Вся промышленность Германии работала на войну, немцы получали хорошую зарплату и боготворили своего фюрера.

Строились дороги, самолеты, корабли, танки. Ничего подобного в России мы не наблюдали и близко. Больные шизофренией решили взять Киев за три дня, вернуть Януковича в кресло Президента, а Медведчука сделать Спикером Верховной Рады. Все «довольны и счастливы». Ожидать, что вся Украина, где за 8 лет после Майдана антироссийские настроения достигли точки кипения, «ляжет» под Россию – надо иметь одну извилину и то почти прямую. Путин и его окружение не готовились к затяжной изнуряющей войне. Реальность сломала все их планы, но отступать от них не представлялось возможным. Они могли не просто «потерять лицо», но и потерять власть. Когда в Москве спохватились и поняли, что война может затянуться на годы, а Украине будет получать полномасштабную помощь Запада и НАТО, то смирились с неизбежным и решили забросать Украину трупами своих солдат и мобилизованных «крепостных». Поезд ушел и даже не дал гудка.

Пропаганда России сыграла сначала со своим народом злую шутку, заставив его поверить в существовании «нацистов» в Украине, а потом и с Конгрессом Соединенных Штатов, принявшего после продолжительной задержки Закон о военной и финансоввой помощи Украине в размере 60 миллиардов долларов и Закон о конфискации замороженных активов России в пользу Украины в размере (пока) 300 миллиардов. Почему российская пропаганда помогла этому? Потому что шантаж и угрозы высших должностых лиц России, начиная от Путина с Медведевым и заканчивая гостями на телешоу у Соловьева и Скабеевой, нанести ядерный удар по Соединенным Штатам сделали свое дело. Все это просачивалось в американские СМИ и стало сильно раздражать как американский народ, так и Конгресс. Итог нам известен. Теперь и очень скоро по военным целям России полетят не только дальнобойные ATACMS, но и Таурусы и другие «очень недружественные России» ракеты.

Хорошая русская поговорка гласит: Не буди лихо, пока тихо. В Кремле народную мудрость не желают знать и считают себе всех умнее. Если до принятия последних Законов в Конгрессе США по Украине и России у Кремля были какие-то иллюзорные шансы вылезти из того болота, куда их завел больной шизофренией, то сейчас эти шансы испарились. К лету появятся не только дальнобойные ракеты и снаряды, но и истребители F-16 вкупе с другими болезненными для оккупантов «вещичками». Не надо ходить к гадалке и спрашивать: Что будет, когда Крым вернется в Украину, и как долго после этого продлится война? Она вам скажет: Иди милок, отдохни, и выпей стакан кефиру. Ресурсы Запада практически неисчерпаемы. Ресурсы России, составляющие один процент от мирового ВВП тают, как снег в майский день. К осени мы увидим на поле боя картину, которую ждали два с лишним года. Хочется посоветовать кремлевским старцам: Пока не поздно, сделайте шест «доброй воли» и свалите из Украины сейчас. Потом будет как у Маршака:

«В ноябре сезон закрыт.

Замерли курорты.

А в Крыму фашист сидит,

К берегам припертый.

Перерезали пути

Пушки да винтовки,

И фашисту не найти

Дверцы в мышеловке.

Он мечтал собрать в Крыму

Много винограда,

Но теперь уже ему

Ничего не надо.

Смотрит в даль морскую он,

Хмурый и печальный.

Для него теперь сезон

Настает купальный».

Герман Обухов, «Обозреватель»