СМИ: Российские «танки-черепахи» могут быть прорывниками 22.04.2024, 10:06

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Это опасный момент.

На фронте все чаще фиксируют странные российские танки с «панцирями». Т-72 с широкой защитной броней сверху получили название «танки-черепахи». Вероятно, их могут использовать для разминирования.

Как пишет Forbes, все замеченные «танки-черепахи» принадлежат 5-й мотострелковой бригаде, бывшему подразделению сепаратистов, которое сейчас находится под российским командованием.

И украинцы, и россияне пытались защитить свои танки от попаданий беспилотников и снарядов. Для этого применяли защитные клетки, или планки, которые лишь несколько ограничивают вращение ее пушечной башни.

Броня в панцире «танка-черепахи» оставляет лишь небольшую щель спереди и препятствует вращению пушки. Очевидные недостатки самодельной брони вызывают вопросы.

«Роль черепахового аквариума, похоже, заключалась в том, чтобы уничтожить его», - иронично прокомментировал ученый, изучающий оружие Матью Мосс.

Вероятно, эти танки выполняют роль прорывника - оснащенного плугом инженерного транспортного средства, главная задача которого заключается в том, чтобы провести другие транспортные средства через минное поле, чтобы подвести их достаточно близко к линиям противника для атаки. Предполагается, что враг будет вести огонь по прорывнику, поэтому спецмашину оснащают плотной броней.

Армия США имеет лучшую машину для прорыва в мире, почти 70-тонную машину, которая фактически является танком М-1 без пушки и с прикрепленным оборудованием для разминирования. В конце прошлого года американцы тихонько подарили украинцам несколько таких штурмовых брекеров.

Российская армия не имеет прорывника такого же класса. Собственные российские инженерные машины IMR, как правило, функционируют как аварийщики. Они весят всего 50 тонн, имеют меньшую защиту и громоздкий кран.

Столкнувшись с украинским минным полем и стаями крошечных FPV-дронов, а также не имея специально сконструированных прорывников, техники 5-й мотострелковой бригады, возможно, решили создать собственные прорывники.

Если теория правдива, россияне взяли более старые танки Т-72 - возможно, те, чьи башни уже имели проблемы с перемещением - и добавили две вещи, необходимые каждой машине для прорыва: дополнительную броню и снаряжение для разминирования. Наличие у «танков-черепов» второй составляющей прорывника проверить трудно, ведь она скрыта за броней.

Аналитик Роб Ли из Института исследований внешней политики в Филадельфии заметил на одном из таких танков минный каток. Это набор прочных колес, которые приводят в действие мины чуть впереди машины.

«Этот «танк-черепаха», который также был первым в своем типе с оборудованием для защиты от беспилотных летательных аппаратов, продолжал продвигаться после того, как проехал несколько мин», - отметил Ли.

Сейчас уничтожен только один танк-черепаху - в него попала артиллерия после возвращения на базу после боя 8 апреля. Если есть основания опасаться за долгосрочное будущее таких танков, то это то, что они защищены от FPV.

Если дефицит боеприпасов в Украине скоро закончится, то российские «танки-черепахи» не будут жить на поле боя так долго.