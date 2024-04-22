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Северная Корея запустила баллистическую ракету в Японское море

  • 22.04.2024, 10:15
Северная Корея запустила баллистическую ракету в Японское море

Это первый запуск после испытания нового оружия Пхеньяном.

В понедельник, 22 апреля, Северная Корея запустила баллистическую ракету в направлении Японского (Восточного) моря, пишет New Voice.

Как отмечает агентство Yonhap, этот запуск северокорейской баллистической ракеты стал первым после испытания новой баллистической ракеты средней дальности, оснащенной гиперзвуковой боеголовкой.

Напомним, 1 декабря 2023 года диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын призвал свою армию быть готовой ответить на любые «провокации со стороны врага». Также Ким заявлял, что его страна «без колебаний» осуществит ядерную атаку, если «враг спровоцирует» его ядерным оружием.

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