В Германии требуют запретить импорт сельхозпродукции из Беларуси 1 22.04.2024, 10:33

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С такой инициативой выступила оппозиционная партия ХДС/ХСС.

Фракция оппозиционного консервативного блока ХДС/ХСС в бундестаге требует усилить санкции против режимов Беларуси и России. В частности — запретить импорт сельхозпродукции, передает DW.

Доходами от экспорта сельхозпродукции Владимир Путин финансирует только военную экономику России, говорит эксперт ХДС/ХСС по вопросам сельскохозяйственной политики Альберт Штегеман. Немецкий политик считает, что повышение пошлин на российское и белорусское зерно — недостаточная мера.

В марте Financial Times писала, что в 2023 году объем импорта зерновых, семян масличных культур и продуктов их переработки из России в ЕС составил 4 миллиона тонн. Это рекордный показатель, равный 1% от объема потребления этих товаров в Евросоюзе.

Ранее с призывом запретить импорт в ЕС зерна из Беларуси и России выступили Литва, Латвия, Эстония, Польша и Чехия.