Судьбоносное решение Олег Белоколос

22.04.2024, 10:41

Почему США передумали.

Решение Палаты представителей Конгресса США одобрить законопроект о выделении помощи в поддержку Украины на сумму около 61 миллиарда долларов - это без преувеличения судьбоносное и, вполне возможно, историческое решение.

И здесь дело не только в нашем государстве, но и в осознании того, что неспособность проголосовать за помощь Украине, Израилю и Тайваню уже существенно ослабила авторитет Америки на международной арене в противостоянии оси тоталитаризма - Китай, Россия, Иран - axis of totalitarianism Russia, Iran and China и дальнейшее промедление может еще больше его ослабить.

Возможно, спикер Палаты представителей Конгресса США Джонсон, послушав представителей Пентагона и разведывательных служб, осознал свою личную политическую ответственность и вспомнил, что It's never too late to do the right thing.

Но в Украине должны в свою очередь осознавать то, что в США есть и много тех, кто считает, что неправильно «securing the borders of Ukraine instead of our own border». Соответственно, перед украинским государством и не только дипломатией, а всеми, кто поддерживает украинцев, в том числе и украинской общиной, остается огромное поле для постоянной и активной работы.

