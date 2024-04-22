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Российский самолет сбросил авиабомбу над Белгородской областью

  • 22.04.2024, 10:58
  • 3,892
Российский самолет сбросил авиабомбу над Белгородской областью

В 21-й раз за два последних месяца.

В Белгородской области самолет армии РФ потерял авиабомбу ФАБ-500. По информации россиян, бомба упала и не разорвалась.

Об этом сообщил российский Telegram-канал Astra.

По информации Telegram-канала неразорвавшуюся ФАБ-500 обнаружили в воскресенье, 21 апреля, в районе хутора Стадников. Ее обезвреживание якобы запланировано на 22 апреля.

Как отмечает Astra, этот случай стал уже 21 «внештатным схождением» российской авиабомбы над Белгородской областью за последние два месяца.

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