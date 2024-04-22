«Кадыровцы» бьют пьяных российских оккупантов палками 22.04.2024, 11:31

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Наказание попало на видео.

«Кадыровцы» бьют пьяных россиян палками. Телесные наказания стали нормой в оккупационной армии РФ.

«Никакого бухла, никакой наркоты. Из-за вас х*еплетов е*аных на нас пи*дят всех… Русские — алкоголики, нах*й, мародерчиством занимаются. Бухают только», — объяснил свою позицию возмущенный чеченец.