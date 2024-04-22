«Кадыровцы» бьют пьяных российских оккупантов палками
- 22.04.2024, 11:31
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Наказание попало на видео.
«Кадыровцы» бьют пьяных россиян палками. Телесные наказания стали нормой в оккупационной армии РФ.
«Никакого бухла, никакой наркоты. Из-за вас х*еплетов е*аных на нас пи*дят всех… Русские — алкоголики, нах*й, мародерчиством занимаются. Бухают только», — объяснил свою позицию возмущенный чеченец.
Вторая армия мира, чеченский политрук проводит воспитательные мероприятия с личным составомhttps://t.co/BTOzVw2EFx #всрф #роа #кадыровцы pic.twitter.com/RESD1DWj8F— Necro Mancer (@666_mancer) April 20, 2024