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«Кадыровцы» бьют пьяных российских оккупантов палками

  • 22.04.2024, 11:31
  • 7,168
«Кадыровцы» бьют пьяных российских оккупантов палками

Наказание попало на видео.

«Кадыровцы» бьют пьяных россиян палками. Телесные наказания стали нормой в оккупационной армии РФ.

«Никакого бухла, никакой наркоты. Из-за вас х*еплетов е*аных на нас пи*дят всех… Русские — алкоголики, нах*й, мародерчиством занимаются. Бухают только», — объяснил свою позицию возмущенный чеченец.

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