Не выходи из Кремля, не совершай ошибку 1 Телеграм-канал «День опричника»

22.04.2024, 11:50

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Дедушка устал.

«Агентство» обратило внимание на расписание президента, в котором силен контраст в до- и послевыборный период. Во время кампании гарант совершил 100 поездок, а потом — только десять. «Особенно Путин сократил свою активность в последние две недели», — подметили журналисты. Именно тогда, когда начались паводки.

В сокращении числа поездок после выборов ничего странного нет — дедушка устал. А в самоустранении во время длительного ЧС виден психологический расчет. Ведь если появляться среди людей во время эмоционального подъема, как во время выборов, они будут лезть целоваться. А во время неприятностей пусть всякие Козупицы ходят в народ, чтобы сердились на них.

Телеграм-канал «День опричника»