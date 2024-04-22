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Не выходи из Кремля, не совершай ошибку

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  • Телеграм-канал «День опричника»
  • 22.04.2024, 11:50
  • 5,452
Не выходи из Кремля, не совершай ошибку

Дедушка устал.

«Агентство» обратило внимание на расписание президента, в котором силен контраст в до- и послевыборный период. Во время кампании гарант совершил 100 поездок, а потом — только десять. «Особенно Путин сократил свою активность в последние две недели», — подметили журналисты. Именно тогда, когда начались паводки.

В сокращении числа поездок после выборов ничего странного нет — дедушка устал. А в самоустранении во время длительного ЧС виден психологический расчет. Ведь если появляться среди людей во время эмоционального подъема, как во время выборов, они будут лезть целоваться. А во время неприятностей пусть всякие Козупицы ходят в народ, чтобы сердились на них.

Телеграм-канал «День опричника»

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