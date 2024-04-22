В Старых Дорогах прогремел взрыв 22.04.2024, 12:14

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ЧП произошло в доме многодетной семьи.

В Старых Дорогах прогремел взрыв. Инцидент произошел 21 апреля. В МЧС сообщили о задымлении дома в Старых Дорогах. Как оказалось, взорвался твердотопливный котел, который находился в кирпичной печи.

В доме проживает многодетная семья: 37-летняя женщина, ее 24-летний муж и пятеро детей. В результате взрыва пострадали родители и два малыша: они госпитализированы с различными травмами. Еще трое детей не пострадали, но их поместили в детское отделение больницы.

Семья характеризуется как благополучная, родители алкоголем не злоупотребляют. Следственный комитет проводит проверку.