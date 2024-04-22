WSJ: Политике «финляндизации» пришел конец 1 22.04.2024, 12:28

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Россия – главный враг Финляндии.

Вооруженные финские пограничники патрулируют восточный фланг страны — новейшую и самую длинную границу НАТО с главным противником, Россией. Вертолеты и беспилотники летают вдоль новых заборов высотой почти в 4 м, с колючей проволокой сверху и круглосуточным наблюдением. Новые меры призваны оградить Финляндию от все более агрессивных действий России.

Хельсинки считает, что приток мигрантов, который продолжается даже после закрытия границы с Россией в конце прошлого года, является частью гибридной войны, которую Москва разворачивает для запугивания и проверки финских служб безопасности после вступления страны в НАТО, пишет The Wall Street Journal.

«Мы десятилетиями считали мирное и военное время отдельными понятиями. Пределы этих понятий постепенно размываются, и между миром и войной появляются оттенки серого. Это новая норма жизни рядом с Россией», — говорит финский парламентарий Ярно Лимнелл.

Отношения Финляндии с Россией долгое время формировались во многом благодаря Зимней войне 1939-40 годов. Она закончилась тем, что Финляндия уступила советскому диктатору Иосифу Сталину значительные участки территории в обмен на сохранение независимости.

С тех пор Финляндия, имеющая границу с Россией, на протяжении десятилетий находила хрупкий баланс в отношениях со своим гораздо более крупным соседом. Она старательно избегала политики и действий, которые Россия могла бы считать угрожающими, но не позволяла Москве подойти слишком близко.

Эта политика, получившая в годы холодной войны название «финляндизация», стала общим словом для обозначения того, как небольшое государство идет на уступки крупному, чтобы сохранить свою независимость. Однако со вступлением в НАТО Финляндия радикально пересмотрела свою политику по отношению к России, рассматривая Москву как своего главного противника.

В отличие от многих европейских армий, Финляндия с населением около 5,5 миллионов человек всегда поддерживала общую военную повинность для мужчин и ежегодно готовит около 20 тысяч новых призывников. В течение многих лет ее войска проходили подготовку в НАТО, что сделало вступление страны в альянс относительно беспроблемным. Страна гордится своим умением воевать в холодное время года и обладает значительным артиллерийским потенциалом.

После февраля 2022 года Финляндия увеличила военные расходы до уровня более 2%, закупив американские ракетные комплексы, а также израильские противотанковые и противовоздушные системы. Страна готовится разместить истребители F-35, которые она получит от США, в 160 км от границы с Россией.

Финская власть утверждает, что сейчас Москва сосредоточена на гибридных формах агрессии. В ноябре Финляндия закрыла границу с Россией на неопределенный срок, но десятки людей по-прежнему проникают в страну. Тысячи людей до сих пор ждут пересечения границы внутри России. Во время зимы Россия также осуществила ряд кибератак, включая атаки типа «отказ в обслуживании» на центральный банк Финляндии, налоговую службу и университеты, говорит финский парламентарий Ярно Лимнелл.

«Закрытие границы и усиление мер безопасности нанесли ущерб восточному пограничному региону Финляндии, который и так является самым бедным в стране. Местные предприятия, долгое время обслуживавшие российских туристов, теряют доходы в размере 1 млн евро в день, или около 1,1 млн долларов», — сообщает The Wall Street Journal.

Закрытие границы также привело к прекращению импорта дешевой древесины из России. Руководитель региона Южное Саво в Восточной Финляндии Пентти Макинэн говорит, что необходимость военных следить за восточной частью Финляндии с помощью чувствительных радаров усложняет планы по строительству ветряных электростанций.