По «политической» статье задержали чиновницу из Рогачева 1 22.04.2024, 13:25

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Детали.

17 апреля в суде Рогачевского района была привлечена к административной ответственности Ирина Зыкова — главный специалист отдела Жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства Рогачевского райисполкома.

Судебный процесс по ч. 2 ст. 19.11 КоАП (распространение экстремистских материалов) рассматривала судья Ирина Продун. Результат суда устанавливается.

Информация об Ирине Зыковой исчезла с сайта Рогачевского райисполкома, а на месте этой чиновницы уже работает другое лицо, пишет «Гомельская Вясна».