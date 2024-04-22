Украинские дроны атаковали российскую нефтебазу в Псковской области 22.04.2024, 13:32

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«Сработала ПВО», которой в этой области РФ нет.

В ночь на 21 апреля украинские беспилотники атаковали нефтебазу «Псковнефтепродукт» в Великих Луках Псковской области, пишет Telegram-канал ASTRA.

Местные СМИ сообщают, что два дрона сбили силами регионального ПВО.

При этом телеграм-канал «Псковская губерния» отмечает, что в конце марта глава регионального УМВД Алексей Овсянников говорил, что на территории Псковской области нет ПВО.

Местные власти не комментировали ситуацию.