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Украинские дроны атаковали российскую нефтебазу в Псковской области

  • 22.04.2024, 13:32
  • 8,794
Украинские дроны атаковали российскую нефтебазу в Псковской области

«Сработала ПВО», которой в этой области РФ нет.

В ночь на 21 апреля украинские беспилотники атаковали нефтебазу «Псковнефтепродукт» в Великих Луках Псковской области, пишет Telegram-канал ASTRA.

Местные СМИ сообщают, что два дрона сбили силами регионального ПВО.

При этом телеграм-канал «Псковская губерния» отмечает, что в конце марта глава регионального УМВД Алексей Овсянников говорил, что на территории Псковской области нет ПВО.

Местные власти не комментировали ситуацию.

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