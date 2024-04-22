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Нефтепереработка в России упала до 11-месячного минимума

  • 22.04.2024, 14:56
  • 1,436
Нефтепереработка в России упала до 11-месячного минимума

Дело не только в атаках дронов.

В апреле объемы российской нефтепереработки составляли в среднем около 5,23 млн баррелей в день, что близко к самому низкому уровню с мая прошлого года. Об этом пишет Bloomberg.

Такая ситуация возникла из-за того, что охватившее РФ наводнение усложняет работу заводов, а ремонт предприятий, пострадавших от атак дронов, замедляется, отмечает агентство.

С 11 по 17 апреля Россия перерабатывала 5,22 млн баррелей нефти в день. Это примерно на 10 000 баррелей в день, или на 0,2% ниже среднего показателя за предыдущие семь дней.

При этом с 11 по 17 апреля большинство пострадавших объектов работали на уровне, близком к предыдущему среднему недельному уровню, но производительность все же была ниже, чем до дроновой атаки.

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