Нефтепереработка в России упала до 11-месячного минимума 22.04.2024, 14:56

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Дело не только в атаках дронов.

В апреле объемы российской нефтепереработки составляли в среднем около 5,23 млн баррелей в день, что близко к самому низкому уровню с мая прошлого года. Об этом пишет Bloomberg.

Такая ситуация возникла из-за того, что охватившее РФ наводнение усложняет работу заводов, а ремонт предприятий, пострадавших от атак дронов, замедляется, отмечает агентство.

С 11 по 17 апреля Россия перерабатывала 5,22 млн баррелей нефти в день. Это примерно на 10 000 баррелей в день, или на 0,2% ниже среднего показателя за предыдущие семь дней.

При этом с 11 по 17 апреля большинство пострадавших объектов работали на уровне, близком к предыдущему среднему недельному уровню, но производительность все же была ниже, чем до дроновой атаки.