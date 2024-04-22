Назван возможный преемник Кадырова 22.04.2024, 15:20

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Глава Чечни неизлечимо болен.

В Кремле вероятнее всего определились с преемником главы Чечни Рамзана Кадырова: им станет командир чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Таковы результаты исследования, которое подготовила «Новая газета Европа».

16 апреля президент Путин подписал приказ о назначении Алаудинова на должность замначальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны России. Исследователи издания назвали это назначение трамплином в «будущей грандиозной карьере Апти Алаудинова».

Газета напоминает, что 18 декабря 2023 года в Москве прошёл съезд «Единой России», на котором делегаты поддержали кандидатуру Владимира Путина на пятый президентский срок. На съезде выступал и Алаудинов. Он, в частности, рассуждал о традиционных ценностях и религии. Эта речь Апти Алаудинова стала первым важным сигналом его стремительного карьерного взлета, пишет СМИ.

В январе появилась новость, что Алаудинов – доверенное лицо Путина на президентских выборах. В марте Алаудинов успешно завершил переговоры о переходе трёх тысяч бойцов ЧВК «Вагнер» в возглавляемое им спецподразделение «Ахмат», а уже в апреле был назначен «политруком» при Минобороны.

СМИ утверждает, что состояние здоровья Рамзана Кадырова, у которого врачи диагностировали некроз поджелудочной железы, не оставляет надежд на полное выздоровление. Сообщается также, что в 2023 году Кадыров был введен в медикаментозную кому из-за передозировки транквилизатора, который он мог принимать из-за сильных болей и бессонницы. Источники издания утверждают, что врачам тогда удалось стабилизировать состояние Кадырова, но результаты обследования его мозга «привели близких Кадырова в подавленное состояние».