Политолог о возможном уходе Кадырова: Ирония судьбы 22.04.2024, 16:03

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Чечня привела Путина к власти, а теперь может привести к его уходу.

Российское издание «Новая газета» пишет, что глава Чечни Рамзан Кадыров неизлечимо болен, а в РФ уже идет кастинг его преемников.

Какие процессы в этом регионе может запустить смерть или недееспособность Кадырова? Об этом сайт Charter97.org поговорил с политическим экспертом, руководителем украинского Центра военно-правовых исследований Aлександром Мусиенко:

— Думаю, что сейчас кланы вокруг Кадырова начнут конкурировать между собой. Сразу скажу, что просто так им не удастся договориться с преемником Кадырова. Это исключено.

Тем не менее это «окно возможностей» для тех, кто уж очень сильно натерпелся от Кадырова и Москвы. Эти люди прекрасно понимаю, что другого «окна возможностей» может и не быть.

Даже если сейчас будет какой-то преемник Кадырова, которого представит и сам глава Чечни, и Путин, то все равно до момента, пока этот преемник возьмет власть в ежовые рукавицы, у его конкурентов будет время.

В любом случае, в таких жестко вертикальных системах смена главы сулит расшатывание и возникновение трудностей. Они могут просто не удержать власть.

Еще один важный момент: с одной стороны — это централизованная структура, а с другой Чечня — это кланы, которые складывались столетиями. У Кадырова и Путина достаточно много врагов, которые помнят и бомбежки Грозного, и много чего другого. Думаю, что без конфликтов эта ситуация не разрешится.

С одной стороны — это для Путина шанс. Ведь он некоторое время Кадырова воспринимал конкурентом, а с другой стороны — РФ столкнется с очень серьезными вызовами. Вплоть до того, что война может возобновится.

Чечня может стать «черным лебедем», который пошатнет власть Путина. Знаете, ирония судьбы для Путина как раз может быть в том, что он пришел к власти на волне «борьбы с терроризмом в Чечне», но и уйдет (или его уйдут) в связи с Чечней.

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