Под Киевом задержали необычного агента ГРУ 3 22.04.2024, 16:23

3,404

Россиянина «расконсервировали» для охоты на Patriot и NASAMS.

Сотрудники украинской контрразведки провели успешную операцию по разоблачению и задержанию российского гражданина, агента российского Государственного разведывательного управления, которого эта спецслужба «расконсервировала» специально для охоты на украинскую ПВО, информирует пресс-служба СБУ.

Как сообщается, российская спецслужба, давая задание своему агенту, особый акцент ставила на охоте за комплексами Patriot и NASAMS, которые, как известно, уже показали свою высокую эффективность.

Следователи выяснили, что этот мужчина приехал на территорию Украины аккурат накануне полномасштабного вторжения ВС РФ под «легендой» продавца бытовой и горюче-смазочной химии и долгое время «шифровался».

Также стало известно, что этот российский агент под видом коммерческих поездок ездил по территории Киевской и Черкасской областей, где пытался обнаружить батареи и радиолокационные станции украинской ПВО. Полученные данные шпион должен был передать куратору из ГРУ для осуществления воздушных ударов по Украине.

При обыске изъято много доказательств, подтверждающих разведывательную работу фигуранта в пользу РФ.

В СБУ подчеркнули, что за шпионаж и другие преступления этому агенту ГРУ грозит до 12 лет лишения свободы.