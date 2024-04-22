В Беларуси на неделе ожидаются заморозки 22.04.2024, 17:13

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Подробный прогноз погоды.

23 апреля погодные условия в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной неустойчивой воздушной массе, ночью по северу страны сохранится влияние циклона, смещающегося на Финский залив. Ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает pogoda.by.

Ночью и утром во многих районах осадки (дождь, по северу с мокрым снегом), днем местами по юго-востоку небольшие кратковременные дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер западный, юго-западный умеренный, ночью по северу порывистый. Ночью на большей части территории заморозки 0..-3°С, местами, а по юго-востоку во многих районах минимальная температура воздуха составит +1..+5°С; максимальная температура воздуха днем будет колебаться от +3°С по северо-западу до +13°С по юго-востоку. Атмосферное давление будет расти.

24 апреля ночью в Беларуси скажется влияние малоактивного фронта, днем погодные условия будут ухудшать атмосферные фронты от циклона с центром над Карпатами. Будет облачно, ночью с прояснениями. Ночью местами пройдут кратковременные осадки (дождь, возможен мокрый снег), днем на большей части территории страны прогнозируются дожди, местами сильные дожди.

Днем в отдельных районах прогремят грозы. Ветер будет восточной четверти ночью умеренный, днем порывистый, при грозах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1.. +6°С, местами, а по Витебской области на большей части ожидаются заморозки 0..-3°С; максимальная температура воздуха +8..+15°С.

25 апреля погоду в нашей стране будут формировать атмосферные фронты от циклона, смещающегося на Латвию; в дневные часы на юго-восток республики начнут поступать теплые воздушные массы с Балканского полуострова. Будет облачно с прояснениями.

На большей части территории республики отметятся кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Ветер будет южной четверти порывистый, при грозах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +4..+11°С, максимальная днем +10..+17°С, по юго-востоку до +21°С.