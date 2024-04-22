Литовские пограничники приземлили дрон с контрабандными сигаретами из Беларуси 1 22.04.2024, 18:44

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Фотофакт.

Литовские пограничники перехватили самодельный дрон, на котором пытались переправить из Беларуси контрабандные сигареты, сообщили в погранслужбе Литвы.

Инцидент произошел в Шальчининкском районе. Сотрудники пограничного отряда при помощи прибора ночного видения обнаружили дрон с грузом, который летел на территорию Литвы на низкой высоте. Пограничники приземлили коптер.

Выяснилось, что к дрону были прикреплены 2800 пачек сигарет Minsk Super Slims и NZ Gold с белорусскими акцизами.

После этого служебная собака вышла на след и обнаружила в кустах спрятавшегося местного жителя. Оказалось, что 26-летний мужчина ждал груз. Его допросили и отпустили под подписку о невыезде.

По данному факту начали досудебное расследование. За контрабанду сигарет в Литве предусмотрено наказание вплоть до четырех лет лишения свободы.