Украинский экипаж БМП M2A2 «Bradle» уничтожает российских оккупантов на Авдеевском направлении 22.04.2024, 19:23

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В сети опубликована видеозапись с фрагментом боевой работы украинского экипажа американской БМП M2A2 «Bradley» вблизи Авдеевки.

Боевую работу украинских бойцов на север от населенного пункта Бердичи снял беспилотник, информирует Цензор.НЕТ.

Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады обстреляли российские позиции, прикрыли и эвакуировали наших раненых и обессиленных пехотинцев с поля боя. Выполнив задание, боевая машина пехоты выдвинулась в направлении Новобахмутовки.