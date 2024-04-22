закрыть
22 апреля 2024, понедельник, 19:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинский экипаж БМП M2A2 «Bradle» уничтожает российских оккупантов на Авдеевском направлении

  • 22.04.2024, 19:23
  • 1,416
Украинский экипаж БМП M2A2 «Bradle» уничтожает российских оккупантов на Авдеевском направлении
иллюстративное фото

Видео.

В сети опубликована видеозапись с фрагментом боевой работы украинского экипажа американской БМП M2A2 «Bradley» вблизи Авдеевки.

Боевую работу украинских бойцов на север от населенного пункта Бердичи снял беспилотник, информирует Цензор.НЕТ.

Бойцы 47-й отдельной механизированной бригады обстреляли российские позиции, прикрыли и эвакуировали наших раненых и обессиленных пехотинцев с поля боя. Выполнив задание, боевая машина пехоты выдвинулась в направлении Новобахмутовки.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путину скоро придется несладко
Путину скоро придется несладко Альфред Кох
Красная нитка, рыбья кость
Красная нитка, рыбья кость Ирина Халип
Почему в Москве нервничают перед Форумом мира
Почему в Москве нервничают перед Форумом мира Виталий Портников
Очевидные параллели
Очевидные параллели Андрей Санников