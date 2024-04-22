Байден в разговоре с Зеленским дал два важных обещания 3 22.04.2024, 20:25

5,240

Чего ждать Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 22 апреля, провел разговор со своим американским коллегой Джо Байденом. Они обсуждали поставки оружия, в котором нуждаются ВСУ.

Об этом сообщает страница Зеленского в Telegram.

Байден заверил Зеленского, что немедленно подпишет закон о помощи Украине в случае его одобрения Сенатом США. Зеленский поблагодарил Байдена за неослабевающую поддержку Украины и за настоящее глобальное лидерство.

«Я также отметил двухпартийную поддержку законопроекта и личную роль спикера Майка Джонсона и лидера меньшинства Хакима Джеффриса. Другое решение Палаты представителей — разрешить конфискацию российских активов — посылает мощный сигнал всем нашим партнерам», - пишет Зеленский.

Зеленский рассказал Байдену о российском воздушном терроре тысячами ракет, дронов и бомб. В частности, об ударе по телебашне в Харькове, который произошел буквально за несколько минут до разговора. Президент Украины уверен, что это четкое намерение России сделать город непригодным для жизни.

Президенты обсудили первый пакет оборонной помощи, который США передадут Украине после принятия закона. Байден заверил, что он будет быстрым и мощным и усилит наши противовоздушные, дальнобойные и артиллерийские возможности.

Также они обсудили подписание двустороннего соглашения по безопасности и подготовку к предстоящему Саммиту мира.