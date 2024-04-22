В Беларуси хотят расширить национальный календарь прививок 22.04.2024, 21:03

Прививку можно будет сделать бесплатно.

В Беларуси хотят расширить национальный календарь прививок. Сейчас в нем 12 инфекций — против них белорусов прививают бесплатно по возрасту и показаниям. Ожидается, что в календарь добавят вакцинацию против вируса папилломы человека (ВПЧ). Кроме того, более доступной для всех детей хотят сделать прививку против пневмококковой инфекции.

О возможных новшествах в сфере вакцинации рассказали журналистам на пресс-конференции представители Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Выяснилось, что в национальном календаре может появиться прививка от ВПЧ — вируса, который во взрослом возрасте повышает риски онкологических заболеваний (особенно у женщин). Прививку рекомендуют делать и мальчикам, и девочкам до начала половой жизни. В данный момент ее можно сделать только платно. Раньше родители даже выезжали за границу, чтобы сделать вакцинацию ребенку.

Также в Беларуси хотят расширить вакцинацию против пневмококковой инфекции для всех детей. Сейчас эта инфекция есть в календаре, но прививку от нее делают только тем, кто находится в группе риска. Пневмококк часто становится возбудителем тяжелых бактериальных инфекций (пневмонии, менингиты, отиты, синуситы), поэтому некоторые родители искали возможность сделать эту прививку платно.

Отдельно специалисты остановились на заболеваемости коклюшем и корью в Беларуси. Хоть эти прививки и входят в календарь вакцинации, некоторые белорусы намеренно от них отказываются.

«В Беларуси с февраля прошлого года также продолжают регистрироваться случаи данного заболевания (кори. — Прим.). При этом большинство заболевших в нашей стране — это люди старше 18 лет. Более 70% всех заболевших — непривитые лица», — рассказал заведующий отделением иммунопрофилактики отдела эпидемиологии Кирилл Игнатов.