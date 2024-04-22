В Беларуси увеличилась заболеваемость коклюшем 1 22.04.2024, 23:34

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Власти скрывают количество заболевших.

В Беларуси увеличилась заболеваемость коклюшем, сообщил на пресс-конференции 22 апреля в Минске заведующий отделением иммунопрофилактики отдела эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Кирилл Игнатов, пишет «Позірк».

При этом врач не сообщил, сколько конкретно человек в стране заболело. Кроме того, он отказался привести статистику по заболеваемости корью, сославшись на отсутствие у него при себе данных.

Игнатов заявил, что более половины заболевших коклюшем — дети 7−14 лет.

— В предыдущие годы ситуация по коклюшу в стране была очень благополучная, — сказал он. — Регистрировались от двух до пяти случаев за год. Ковид вытеснил всю другую респираторную заболеваемость на территории нашей страны.

Напомним, в ноябре прошлого года на рост заболеваемости коклюшем обращала внимание в своем Instagram педиатр из Гомеля Зоя Добыш.

— Страшная инфекция, про которую все забыли. Были спорадические случаи. Сейчас три года «короны», перебои с вакцинацией, рост антипрививочного движения — и коклюш попер в гору, — рассказала она. — Последняя вакцинация в Республике Беларусь от коклюша детям по календарю вводится в полтора года. В шесть лет можно вводить «Адасель» (российская вакцина против коклюша, дифтерии и столбняка. — Прим. ред.), но многие об этом не знают, а также часто этой прививки не бывает в поликлинике.

Коклюш — болезнь верхних дыхательных путей, которую вызывает бактерия Bordetella pertussis, чаще в детском и подростковом возрасте. Она провоцирует симптомы, которые поначалу могут быть похожи на обычную простуду. Позже появляется острый кашель со спазмами. Еще одна опасность этого заболевания заключается в том, что тип бактерий, который его вызывает, все чаще становится устойчивыми к антибиотикам. Но от коклюша существует прививка — в Беларуси ее делают, согласно Национальному календарю вакцинации, четыре раза: в 2, 3, 4 и 18 месяцев.