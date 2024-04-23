Гомельчанин сбежал из больницы, сел за руль и насмерть сбил человека 23.04.2024, 1:28

Суд вынес ему приговор.

Суд в Гомеле 17 апреля рассмотрел дело в отношении местного жителя, который сбил насмерть велосипедиста. В тот день мужчина без разрешения врачей ушел из больницы и сразу же сел за руль. Приговор по этому делу опубликован на сайте Верховного суда.

Согласно материалам дела, обвиняемый проходил лечение в больнице, но 19 марта 2023 года самовольно ушел оттуда, «находясь в болезненном состоянии», сел в машину Audi, взял с собой пассажира и поехал по участку проезжей части. В какой-то момент он выехал на полосу встречного движения, а затем — на обочину. Там он наехал на велосипедиста, который от полученных травм умер.

Суд признал водителя виновным в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть человека. Его приговорили к 2,5 года лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии в условиях поселения. Кроме того, ему запретили водить автотранспорт в течение пяти лет. Также водитель должен заплатить 20 тысяч рублей дочери погибшего в качестве компенсации морального вреда.

Приговор не вступил в законную силу, его можно обжаловать.

Напомним, что во время той аварии водитель потерял сознание за рулем и насмерть сбил велосипедиста, после чего автомобиль вылетел в кювет и врезался в дерево. Автомобиль ехал в направлении агрогородка Новая Гута. Тогда сообщалось, что мужчина за рулем Audi резко почувствовал себя плохо и потерял сознание. Его неуправляемая машина выехала на левую по ходу движения обочину, где сбила 57-летнего велосипедиста, который двигался навстречу транспортному потоку.