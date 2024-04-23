Мировые расходы на оборону достигли самого высокого уровня в истории 23.04.2024, 2:00

Подробности.

Военные расходы во всем мире в прошлом году достигли самого высокого уровня, когда-либо зафиксированного ранее, и возрастут до 2,4 триллиона долларов в 2023 году. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на отчет Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

Институт подсчитал, что 2,4 триллиона долларов мировых расходов на оборону в прошлом году ознаменовали 6,8% роста по сравнению с 2022 годом и являются девятым годом роста военных расходов подряд.

Мировые военные расходы на одного человека достигли $306, что является самым высоким показателем, зафиксированным SIPRI с 1990 года.

«Рост мировых военных расходов в 2023 году можно объяснить, прежде всего, продолжающейся войной в Украине и эскалацией геополитической напряженности в Азии и Океании, а также на Ближнем Востоке. Военные расходы выросли во всех пяти географических регионах, причем наибольшее увеличение расходов зафиксировано в Европе, Азии и Океании и на Ближнем Востоке», – пишут исследователи в отчете.

Согласно отчету, на США и Китай приходится около половины всех мировых расходов на оборону, а на 10 самых больших расходов приходится 74% всех военных расходов.

В прошлом году США потратили на оборону 916 миллиардов долларов, что гораздо больше, чем любая другая страна. Китай в прошлом году потратил на оборону 296 миллиардов долларов, став вторым по величине расходов и увеличив свой военный бюджет на 6% с 2022 года.

SIPRI отмечает, что Китай увеличивал свои военные расходы последние 29 лет, однако за последние 10 лет эти темпы замедлились, что связано с отставанием экономики.

Третьей по расходам страной стала Россия — 109 миллиардов долларов, что на 24% больше, чем в 2022 году, тогда как Индия заняла четвертое место с 83,6 миллиарда долларов, а Саудовская Аравия – пятое с 75,8 миллиарда долларов.

Россия тратит на войну 5,9% от общего размера собственного экономического производства. В то же время эксперты отмечают, что цифры Москвы могут быть не совсем точными из-за непрозрачности финансовой системы после начала войны в Украине.

В Восточной Азии расходы по обороне резко возросли на фоне усиления напряженности в Индо-Тихоокеанском регионе между Китаем и США и их союзниками. Япония, отошедшая от давней пацифистской политики и движущаяся к увеличению военных фондов, в прошлом году потратила около 50 миллиардов долларов, что на 11% больше, чем в 2022 году, и на 31% больше, чем в 2014 году.

Тайвань, самоуправляющееся островное государство, которому угрожает Китай, в прошлом году увеличил свой военный бюджет на 11%.

В Европе расходы на оборону выросли до 588 миллиардов долларов, что на 16% больше, чем в 2022 году и на 62% больше, чем в 2014 году.