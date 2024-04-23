Путин наградил орденом поддержавшего войну актера Безрукова 23.04.2024, 5:00

Российский актер находится под санкциями.

Президент России Владимир Путин наградил актера и худрука Московского губернского драматического театра Сергея Безрукова орденом «За заслуги в культуре и искусстве», соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Безруков награжден за вклад в развитие российской культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную деятельность.

Ранее актер публично поддержал российское вторжение в Украину. Выступая с постановкой спектакля «Маленький принц» перед детьми из «ЛНР» и «ДНР», Безруков заявил, что российские солдаты выполняют свой долг.

«Мы хотим поддержать наших ребят, ваших отцов, братьев ваших, мужей, которые сегодня сражаются за нашу безопасность. Им нужна наша поддержка», — говорил артист. Ранее он отмечал, что не стал бы уезжать из России, так именно там он находится «на своем месте».

В 2022 году Европейский союз, а затем Канада внесли Безрукова в санкционный список за активную поддержку войны в Украине и распространения дезинформации.