закрыть
23 апреля 2024, вторник, 8:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске сняли на видео мужчину, который распивал алкоголь прямо в вагоне метро и на перроне

  • 23.04.2024, 7:51
В Минске сняли на видео мужчину, который распивал алкоголь прямо в вагоне метро и на перроне

Что было дальше?

Мужчина в Минске распивал спиртное прямо в вагоне метро и на перроне, его сняли на видео пассажиры и распространили ролики в интернете. В итоге милиция нашла его по этим видео. Об этом сообщает телеграм-канал «Милиция Минска».

«Нарушителем порядка оказался 28-летний минчанин. Ранее мужчина неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности», — говорится в сообщении.

На него составили административные протоколы за мелкое хулиганство и распитие спиртного в общественном месте. Также с ним записали видео, в котором он говорит, что раскаивается. По его словам, он не понимал, что делает.

В милиции напомнили, что сотрудники ОВД постоянно просматривают различные сайты в интернете, поэтому «каждому нарушению будет дана правовая оценка, будут приняты меры реагирования».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путину скоро придется несладко
Путину скоро придется несладко Альфред Кох
Красная нитка, рыбья кость
Красная нитка, рыбья кость Ирина Халип
Почему в Москве нервничают перед Форумом мира
Почему в Москве нервничают перед Форумом мира Виталий Портников
Очевидные параллели
Очевидные параллели Андрей Санников