В Минске сняли на видео мужчину, который распивал алкоголь прямо в вагоне метро и на перроне 23.04.2024, 7:51

Что было дальше?

Мужчина в Минске распивал спиртное прямо в вагоне метро и на перроне, его сняли на видео пассажиры и распространили ролики в интернете. В итоге милиция нашла его по этим видео. Об этом сообщает телеграм-канал «Милиция Минска».

«Нарушителем порядка оказался 28-летний минчанин. Ранее мужчина неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности», — говорится в сообщении.

На него составили административные протоколы за мелкое хулиганство и распитие спиртного в общественном месте. Также с ним записали видео, в котором он говорит, что раскаивается. По его словам, он не понимал, что делает.

В милиции напомнили, что сотрудники ОВД постоянно просматривают различные сайты в интернете, поэтому «каждому нарушению будет дана правовая оценка, будут приняты меры реагирования».