«Кремль может пойти на три условия Киева» 23.04.2024, 7:58

Сильные страны додавят.

Украина считает, что на саммите мира в Швейцарии сперва следует согласовать окончательный документ без России, и только потом предъявить его РФ.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью французскому репортеру Хуго Траверсу, которое тот разместил на YouTube-канале HugoDécrypte.

Зеленский отметил, что Украина не желает, чтобы Россия уничтожила своим присутствием единственную, направленную на завершение войны дипломатическую инициативу. Он подчеркнул, что исходя из опыта понятно, что относительно всех мирных инициатив, которые, по словам президента, будут справедливыми, РФ постарается сделать все, чтобы их не существовало.

«Мы это проверили на сотнях встреч, и я говорю правду, поскольку более 100 встреч прошло в минском процессе во время нормандских форматов», — констатировал глава державы.

Зеленский отметил, что на швейцарский саммит, скорее всего, приедет много стран — более 80.

По его мнению, эта встреча будет результативной. Во всяком случае, как говорит президент, по трем пунктам, по которым Украина и союзники достигнут соглашения.

«Если весь мир договорится, что это справедливо, потом мы найдем формат, как сделать так, чтобы на это пошла Россия. Я в этом уверен, что будут сильные страны, способные политически додавить Российскую Федерацию», — констатировал глава Украины.

Зеленский напомнил, как это было уже с зерновой инициативой — Украина не дала России ее заблокировать, разработала далее совместно с Турцией и генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, а потом передала РФ через турецких посредников и представителей ООН. И оно сработало достаточно надолго, хотя и не на все время, но с учетом того, что на украинской стороне были только два посредника — Турция и ООН, подчеркнул президент.

Поэтому Зеленский считает, что если у Украины будет 100 стран — сторонников формулы мира, если они будут видеть, что все согласованные пункты справедливы, тогда всем миром можно будет давить на Россию. Тогда уже после первого саммита Украина и союзники поймут, что существует общее видение пунктов, по которым они вместе сходятся во мнении.

«Тогда и другие пункты относительно окончания войны мы сможем доработать, если за столом переговоров и обсуждений будут страны, которые реально хотят мира и требуют от РФ справедливого мира», — констатировал Зеленский.

Таким образом будет подготовлен документ со всеми решенными вопросами, с видением и Украины, и стран, поддерживающих ее. И найдутся и момент, и страны, которые будут вести переговоры с представителями государства-агрессора.