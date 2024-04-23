«Очень неприятный сюрприз»: Иран подставил Путина 23.04.2024, 8:40

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Экс-политтехнолог Кремля раскрыл подробности.

Тегеран преподнес Путину очень неприятный сюрприз, заявил российский оппозиционер, экс-политтехнолог Кремля Аббас Галлямов в интервью для YouTube-канала «Сейчас».

Все дело в том, что американские республиканцы всегда стоят на стороне Израиля (так сложилось исторически).

Значительная (и весьма активная) часть электората Республиканской партии США по религиозным причинам поддерживает евреев, поэтому в любой сложной ситуации республиканские политики привыкли помогать Израилю, ведь это им самим выгодно.

Некоторое время законопроект о помощи Израилю, который шел в связке с Украиной, блокировался трампистами в угоду Путину.

Но в ситуации, когда Иран совершил крупнейший в истории человечества авианалет на Израиль, республиканцы уже не могут себе позволить блокировать этот пакет помощи, пояснил Галлямов.

«Теперь республиканский избиратель встает на дыбы: «Э, вы че, обалдели? Это же наш любимый Израиль, который бомбят, а вы блокируете ему помощь». И республиканцам приходится запускать этот процесс. Правда, Джонсон все-таки подложил свинью. Он разделил помощь Украине и помощь Израилю на два отдельных законопроекта, но тем не менее, поскольку они изначально были связаны, двинулись оба», – отметил эксперт.