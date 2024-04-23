В Беларуси изменили правила постановки и снятия авто с учета 23.04.2024, 8:48

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Какие документы теперь не нужны?

Совет министров Беларуси внес ряд значимых изменений в порядок госрегистрации и госучета транспортных средств, а также снятия их с учета, а также в порядок внесения изменений в документы на авто. Для владельцев некоторых транспортных средств процедуру чуть упростили, поскольку в ряде случаев им не придется предоставлять некоторые документы, которые сейчас являются обязательными.

Все нововведения прописали в постановлении Совмина №294, которое официально опубликовали на Национальном правовом интернет-портале во вторник, 23 апреля. Основные положения постановления вступят в законную силу с 17 июня 2024 года.

Так, новым владельцам авто в случае покупки или приобретения авто в лизинг дали больше времени на регистрацию транспортного средства. Если сейчас новый владелец обязан обратиться в регистрационное подразделение Госавтоинспекции в течение 10 дней со дня приобретения, получения или ввоза транспортного средства, то новым постановлением этот срок увеличили до 30 дней.

Для регистрации транспортного средства, ранее не зарегистрированного в Беларуси и не зарегистрированного на территории государств-членов Евразийского экономического союза, теперь необходимо предоставлять выписку из электронного паспорта транспортного средства со статусом «действующий».

При внесении изменений в регистрационные документы транспортных средств белорусам после вступления в силу нового постановления не придется предоставлять свидетельство о регистрации транспортного средства, если в автоматизированной информационной системе Госавтоинспекции Министерства внутренних дел (АИС ГАИ) есть сведения о таком свидетельстве.

Кроме того, теперь владельцам транспортных средств не придется отдельно проходить процедуру снятия с учета в случае, если в АИС ГАИ есть следующие сведения:

об аресте транспортного средства либо о запрете на совершение регистрационных действий в отношении него;

о нахождении транспортного средства в международном розыске.

Также основания для снятия с учета транспортных средств для утилизации дополнили «утратой эксплуатационных характеристик» вследствие:

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера,

боевых действий,

актов терроризма,

дорожно-транспортных и иных происшествий.