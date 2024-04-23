В Малайзии два военных вертолета столкнулись прямо в полете

В Малайзии два военных вертолета столкнулись прямо в полете1
- 23.04.2024, 8:54
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Погибли 10 человек.
В Малайзии во время репетиции военного парада в воздухе столкнулись два вертолета Королевского военно-морского флота.
Вследствие авиакатастрофы погибли по меньшей мере десять человек.
Видео столкновения опубликовали местные СМИ.
Трагедия произошла в 09:30 по местному времени (05:30 по Минску) в городе Лумут, где находится база ВМФ, передает BBC.
Пилоты двух вертолетов AgustaWestland AW139 и Eurocopter Fennec не заметили друг друга, заходя на маневр.
Один задел винт другого, после чего оба упали.
AW139 упал на территорию стадиона, Fennec – возле бассейна спортивного комплекса ВМФ.
Все это произошло во время репетиции военного парада в честь 90-летия Королевского ВМФ, празднование которого запланировано на конец мая.
«Все жертвы были признаны мертвыми на месте, а останки были отправлены в военный госпиталь Лумута для опознания», – сообщили в Королевском ВМФ Малайзии.
В ведомстве добавили, что сформируют комиссию для расследования причин трагедии.