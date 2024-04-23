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В Малайзии два военных вертолета столкнулись прямо в полете

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  • 23.04.2024, 8:54
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В Малайзии два военных вертолета столкнулись прямо в полете

Погибли 10 человек.

В Малайзии во время репетиции военного парада в воздухе столкнулись два вертолета Королевского военно-морского флота.

Вследствие авиакатастрофы погибли по меньшей мере десять человек.

Видео столкновения опубликовали местные СМИ.

Трагедия произошла в 09:30 по местному времени (05:30 по Минску) в городе Лумут, где находится база ВМФ, передает BBC.

Пилоты двух вертолетов AgustaWestland AW139 и Eurocopter Fennec не заметили друг друга, заходя на маневр.

Один задел винт другого, после чего оба упали.

AW139 упал на территорию стадиона, Fennec – возле бассейна спортивного комплекса ВМФ.

Все это произошло во время репетиции военного парада в честь 90-летия Королевского ВМФ, празднование которого запланировано на конец мая.

«Все жертвы были признаны мертвыми на месте, а останки были отправлены в военный госпиталь Лумута для опознания», – сообщили в Королевском ВМФ Малайзии.

В ведомстве добавили, что сформируют комиссию для расследования причин трагедии.

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