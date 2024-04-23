«Директор уехал, зам таксует за долги, и оба винят друг друга» 23.04.2024, 9:55

Что сейчас с компанией из ПВТ, где сотрудники два года ждут зарплаты.

В прошлом году devby.io рассказывал о компании — резиденте ПВТ Fresh Lime Soft, основатель которой уехал в Грузию, администрация в один день уволилась, а сотрудники остались без зарплаты. Спустя больше года после развала история получила продолжение. Изданию написал экс-сотрудник: мол, бывший директор (он же фаундер) по-прежнему в Грузии, долги сотрудникам не вернули, зато бывший замдиректора «в одно лицо» выплачивает долг компании по кредиту: «Работает в такси, курьером и еще где-то, в сумме три работы. У него удерживают 50% зарплаты, он просит помощи у всех, а всем [наплевать]». Оказалось, замдиректора и сам не прочь рассказать эту историю.

Предыстория

Аутсорс-компания ООО «Фреш Лайм Софт», резидент ПВТ (сейчас уже нет, но в едином госрегистре статус ООО «действующее»), занималась разработкой ПО.

Весной 2022 года основатель и директор Андрей Шабан уехал в Грузию открывать второе юрлицо. Большая часть команды осталась в Минске. Вскоре начались проблемы с заказчиками и задержки с зарплатами. В начале 2023 года внезапно уволилась вся администрация ООО «Фреш Лайм Софт», а команда из 40 человек осталась без зарплат. Директор тогда сказал, что компания — фактически банкрот, сумма долга — более 200 тысяч долларов (120 тысяч по зарплатам плюс 80 тысяч по кредиту), в Беларусь он не вернется и имущества у него нет. Долги Шабан пообещал вернуть, когда заработает.

«Исходя из своей порядочности, признаю долг перед всеми сотрудниками и отдам эти деньги. Это вопрос времени, мне надо эти деньги заработать», — говорил он в январе 2023 года.

История экс-зама: «Директор предложил мне стать поручителем за долю в компании»

Свою версию событий devby.io рассказал бывший замдиректора компании Максим Веремей:

— История моего сотрудничества с компанией Fresh Lime Soft началась в 2020 году. Пришел я на позицию проектного менеджера, пройдя собеседование с директором компании.

Изначально сотрудничали на основании договора подряда. Затем в феврале 2021 года меня взяли на контракт, так как я успешно справлялся с доверенной мне работой. Фактически спас для компании несколько проектов, где заказчики были недовольны ни качеством работы, ни уровнем коммуникации со стороны прежних менеджеров.

Далее в связи с ростом компании пошли новые проекты, но существовала серьезная проблема с текучкой кадров: разработчики рассматривали компанию лишь как возможность получения первого коммерческого опыта и пунктика в резюме, чтобы попасть в более серьезную и крупную компанию. В связи с тем, что я обладал определенными навыками в описании и внедрении различных бизнес-процессов, я предложил директору компании помощь в закрытии вопросов по обучению и удержанию сотрудников в компании на более продолжительный срок. Он был сконцентрирован на поиске клиентов и продвижении компании, и моя помощь оказалась весьма кстати.

С мая 2021 года я оставил за собой лишь пару-тройку проектов, а все остальное время уделял развитию внутренней структуры компании, выстраиванию процессов внутри сервисного подразделения и отдела разработки.

В это время я разработал матрицы знаний/развития технического персонала внутри компании по тем технологиям, которые у нас использовались при разработке проектов, организовал переезд в более комфортный и современный офис, начал перевод бухгалтерии и кадрового делопроизводства с аутсорса на специально нанятых в штат специалистов.

В июле 2021 года директор предложил мне должность своего заместителя, чтобы было подтверждение моей роли и позиции внутри компании. Я, конечно же, согласился, так как это направление было мне близко, а оказанное доверие мне весьма импонировало.

Первый кризис и кредит

В августе — сентябре этого же года случилось неприятное событие в компании. Фактически нас «кинул» основной клиент, на проекте у которого работало около четверти всего нашего персонала.

Мы не получили деньги за два месяца разработки (в общей сложности около 45 тысяч долларов), и это поставило вопрос о продолжении существования компании: случился кассовый разрыв, а финансовой подушки безопасности просто не было.

Компания оказалась в долгах перед персоналом после уплаты всех обязательных платежей.

Вот тогда директор компании и обратился ко мне с предложением за выделение доли в компании стать поручителем при оформлении кредита для закрытия имеющихся проблем.

После некоторых раздумий я дал свое согласие на данное сотрудничество, так как видел потенциал в дальнейшей деятельности и развитии компании. Более того, как соучредитель я бы мог оказывать большее влияния на принятие решений в компании.

Был взят довольно крупный кредит в одном из банков («Сбербанк», сумма в российских рублях, эквивалентная 125 тысячам долларов, уточнил Максим. — Прим. devby.io).

Сумму рассчитывали так, что закрыть кассовый разрыв, направить часть средств на более интенсивное развитие компании и часть сохранить в доступе на случай форс-мажорных обстоятельств.

С получением кредита дела в компании стали налаживаться. Появлялись новые проекты. Технические специалисты видели, что компания стабильна, и уже не торопились её покидать при первой возможности. Появилась система менторинга внутри компании, была внедрена удобная для всех HRM-система, закупалось новое оборудование, оборудовались новые рабочие места, офис становился уютнее.

Второй кризис и отъезд директора

Так шло до февраля 2022 года. После 24.02 у компании возникли серьезные трудности. В течение месяца от наших услуг отказались почти все компании из Европы и США. А компании из РФ просто перестали платить, ссылаясь на внутренние проблемы. В марте — апреле 2022 года вся неиспользованная часть кредитных средств была потрачена на закрытие нового кассового разрыва, так как перестали поступать деньги от заказчиков.

Директор с частью команды релоцировался в Грузию, где открыл новое юрлицо и офис разработки. Все это время он заверял меня и других сотрудников компании, что сейчас все наладится, так как у него есть на примете проекты и клиенты.

Но ситуация не улучшалась. Российские клиенты платили так, как им удобно, почти не нанимая новых сотрудников, а новых клиентов из Европы или Америки не появлялось.

Чтобы как-то спасти ситуацию, в июне — июле я инициировал волну увольнений технического персонала, который находился без проектов.

Естественно, это вызвало волнения среди остальных работников. Некоторые из них вышли на рынок в поиске более стабильных и спокойных для себя мест, даже при наличии у них действующих проектов. Это дополнительно подкосило экономику компании, так как далеко не все клиенты соглашались на замену разработчиков. Начались задержки при выплате зарплат.

Реструктуризация и попытка продажи

С июля 2022 года директор продекларировал, что будет продавать грузинскую компанию либо ее часть, но для этого нужно будет проделать некоторые изменения в уставных документах. Я не возражал, так как не верил в то, что имеющиеся специалисты отдела продаж с теми ресурсами, которые у них были, смогут самостоятельно закрыть вопрос с поиском клиентов.

Таким образом, я отказался от своей 20-процентной доли в компании, а владельцем беларусской компании фактически стала грузинская компания. Денег за отказ от доли я не получал.

По словам директора, он хотел найти покупателя, который за определенную долю в компании погасит ее долги и обеспечит реальными проектами.

На протяжении следующих трех месяцев то появлялись, то исчезали какие-то потенциальные покупатели и инвесторы, повторялась история о том, что директор сможет перекредитоваться, чтобы сохранить оставшихся сотрудников, и, естественно, найдет новые проекты.

При этом на беларусское юрлицо, которое работало как субподрядчик у грузинской компании, приходил минимум денег, которых не хватало даже на покрытие основных статей расходов. Задолженность по зарплатам только росла. Сотрудники уходили из компании либо оставались работать на парт-тайм.

Увольнение

В ноябре 2022 года у нас с директором состоялся разговор о том, что я не желаю больше участвовать в этом и хочу покинуть компанию либо уйти на позицию пониже, которая не предполагает транслирование сотрудникам неправдивой информации от директора. Я получил согласие на уход, но задержался в компании до начала января 2023 года, так как человек, которому я должен был передать дела, сначала уходил в отпуск и только затем готов был принимать дела.

Таким образом, я покинул компанию, после этого изредка интересовался у бывших коллег и директора, как обстоят дела. Коллеги говорили, что все плохо. Директор заверял, что все вот-вот наладится. В конце января я узнал, что весь административный персонал компании по решению нового заместителя директора уволился одним днем, в том числе и сам заместитель директора, а оставшиеся в компании сотрудники фактически остались не у дел. То есть они не могли ни уволиться (не было возможности получить трудовую книжку), ни продолжать свою работу, так как в скором времени офис компании был закрыт и опечатан владельцем за неуплату.

Вплоть до января 2023 года компания исправно исполняла свои кредитные обязательства (успела выплатить около 40 тысяч долларов), уплачивала налоги и иные обязательные платежи. Копилась лишь задолженность перед сотрудниками по выплате заработных плат. Как дальше обстояли дела, я не знаю, но думаю, что очень плохо, так как через меня не раз пытались выйти на директора компании из ПВТ, налоговой и прочих инстанций.

Из-за того, что я верил директору компании, последние полгода своей работы я практически не получал зарплаты, чтобы в первую очередь произвести выплаты персоналу компании. Таким образом, только по зарплате задолженность компании передо мной составила более 10 тысяч долларов по курсу на день увольнения. Естественно, при увольнении мне никто этих денег не выплатил, так как их просто не было на счетах.

Долг перед банком

Далее возник вопрос по оплате кредита. Со мной связались из банка. Через меня смогли связаться с директором, но он, кроме обещаний все выплатить, ничего больше им не сказал. Банк, в свою очередь, обратился в отдел принудительного исполнения. По решению последнего ко мне, как к поручителю, были применены ограничительные меры: на сегодняшний день это изъятие 50% заработка на моем нынешнем месте работы, а также ограничение на внесение изменений в регистрационные данные о имеющейся в собственности недвижимости, то есть запрет на продажу.

Выплаты я произвожу (с меня автоматически снимаются на работе на основании исполнительного листа из ОПИ) уже скоро как год. Успел выплатить порядка 6 тысяч долларов. Процентами набежало еще где-то 4 тысячи. Получается, основная сумма долга сейчас порядка 79 тысяч, но с процентами выйдет 83 тысячи.

Остающаяся после выплат половина зарплаты — не очень большая сумма. Чтобы содержать семью, приходится подрабатывать (на данный момент у меня две подработки: по вечерам в будние дни в доставке еды, по выходным в такси). В среднем мой рабочий день — в районе 12 часов почти без выходных.

За все это время директор, который обещал возмещать мне все выплаты по кредиту, так как долг числится за его компанией, переслал мне 500 долларов. Далее только обещания о том, что когда-нибудь обязательно он все выплатит, но пока не может найти работу в Грузии или в удаленном формате.

Ну, а далее хочу поделиться тем, для чего я все это решил вынести в свет. Я ни в коем случае не хочу здесь призвать к ответственности директора компании или как-то дополнительно надавить на него. Сомневаюсь, что это возымеет хоть какой-то эффект. Человек находится далеко отсюда и в первую очередь решает свои личные проблемы. Сейчас ни банк, ни какие-либо органы на него повлиять не могут, так как у него ничего здесь в собственности нет. Что касается другого влияния, то, наверное, только самые «ленивые» экс-сотрудники не попрекали его тем, в какую ситуацию он поставил меня и компанию в целом. У него всегда один и тот же ответ: «Потом заработаю и все отдам».

А я сейчас больше рассчитываю на помощь небезразличных людей в любой форме.

Поиски работы

Я столкнулся с некоторыми финансовыми трудностями и ищу возможности для их решения.

Вакансий по моему профилю (операционный директор, управляющий менеджер) сейчас очень мало. Большинство собеседований заканчивается, как правило, ничем. В отдельных случаях рекрутер так и не возвращается с обратной связью.

Пару раз было, что после собеседования меня просили подождать некоторое время, после чего возвращались с информацией, что поиск по вакансии приостановлен из-за приостановки развития компании или ее деятельности в Беларуси.

Естественно, я начал откликаться и на позиции пониже: проектный менеджер, ресурсный менеджер, проектный координатор. Но здесь встретился с другими сложностями: где-то требуется опыт в конкретной сфере от 3−5 лет, а где-то я кажусь, что называется, оверквалифайд (слишком квалифицированным. — Прим. ред.), и рекрутеру странно рассматривать меня на вакансию.

Иногда сталкиваюсь с тем, что не подхожу на позицию по возрасту (сейчас мне 36 лет) — не хотят брать джуном на менеджерские позиции «слишком старых».

Конечно же, сказывается нехватка в уровне владения английским языком — В1+. Поэтому хотелось бы, чтобы сообщество не сочувствовало мне, а помогло советом или каким-нибудь конкретным предложением. Я прекрасно осознаю, что когда-то подписался на рискованное мероприятие и готов полностью нести ответственность за него, но не хватает какого-то шанса или новой возможности, чтобы реализовать свой потенциал, навыки и умения на практике.

Фаундер: «Мне нечем кормить семью»

Журналисты спросили основателя Fresh Lime Soft Андрея Шабана, как у него дела и какие планы на выплату долгов по зарплатам и кредиту. Оказалось, что сумма долга перед сотрудниками неизменная — 120 тысяч долларов, как, собственно, и планы. Узнали также, что это замдиректора «уничтожил компанию», а потом уволился (другие топы тоже), из-за чего основателю пришлось тратиться на юристов, чтобы те выдали трудовые. Ну, и еще — что пытался передать больше денег, но получилось только 500 долларов.

— Максим был соучредителем компании с долей 20%, поэтому несет 20% ответственности перед всеми долгами компании. Помимо долгов сотрудникам, существуют долги в бюджет, которые по закону должны оплачиваться в первую очередь, потом долги сотрудникам, потом уже кредит.

Но у меня на это нету денег. Нету денег на ликвидацию компании, она висит.

Моим родителям в Беларуси свезли все документы домой. Я в очень тяжелом финансовом состоянии, я больше четырех месяцев пытаюсь найти работу, мне нечем кормить семью. Я перебиваюсь подработками, которых не хватает на оплату квартиры и школы моему сыну.

Мало того что Максим уничтожил компанию, сделав ее убыточной в мое отсутствие, принимая губительные финансовые решения, о которых он мне не сообщал. Так еще сейчас пинает меня, лежачего. Чтобы отдавать деньги, надо зарабатывать, чего сейчас у меня не получается из-за сложной обстановки в индустрии.

Я смог только поработать в течение осени 2023-го, пытался передать деньги, а он не хотел их брать, и получилось передать только 500 долларов перед завершением проекта.

Мне очень укорительно, что я как мужчина и отец сейчас не могу достаточно кормить свою семью и платить по долгам.