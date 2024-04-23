Тихановская на Мальорке выступила на саммите спикеров парламентов ЕС 23.04.2024, 10:00

О чем говорила?

Светлана Тихановская 22 апреля выступила на саммите спикеров парламентов ЕС в испанской Мальорке и призвала участников поддержать европейскую инициативу Беларуси, а также подчеркнула, что белорусы не хотят быть частью «русского мира». Об этом сообщается в ее телеграм-канале.

«Наш народ хочет быть частью Европы, а не «русского мира». И речь идет не только о лучшей жизни. Это вопрос нашего выживания как нации. Диктаторы не остановятся, пока мы их не остановим. Их невозможно задобрить. Их невозможно перевоспитать. Их можно только победить», — сказала Тихановская.

Она считает, что в силах парламентов разных стран повлиять на ситуацию с Беларусью.

«Парламенты могут изменить ситуацию. В отличие от многих, вы можете называть вещи своими именами: Лукашенко и Путин — преступники. А Беларусь — это Европа, а не Россия. Поддержите европейские стремления белорусов. Необходимо, чтобы, когда придет время, двери ЕС были открыты для нас», — добавила она.

Светлана Тихановская призвала европейских парламентариев делать заявления и организовывать слушания по Беларуси, а также создавать в парламентах группы для поддержки демократической Беларуси и придать им официальный статус.

«Покажите на деле, что вы признаете демократическую Беларусь, а не нелегитимный режим в Минске», — заключила Тихановская.

Она также сообщила, что на следующей неделе планируется подписание меморандума с Европарламентом. Раньше подобной практики не было, но, по словам Тихановской, сейчас трудное время и простых решений недостаточно.