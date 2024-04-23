Bloomberg: Украине нужна новая стратегия завершения войны 23.04.2024, 11:13

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Отсутствие контрнаступления в 2024 году должно стать частью плана победы Киева.

США, вероятно, на пороге предоставления Украине нового пакета помощи на 61 миллиард долларов. Однако это уже не позволит достичь заявленных ранее целей, поэтому нужна новая стратегия завершения войны с Россией.

Об этом говорится в материале Bloomberg.

В СМИ отметили, что год назад Украина имела четкий и «чрезвычайно амбициозный» план. Речь идет о возвращении всех временно оккупированных территорий и полном поражении РФ.

«Но если это когда-то было возможно, то сейчас это не так», — указано в статье.

Сообщается, что хорошо обеспеченное контрнаступление Сил обороны в 2023 году потерпело неудачу, а перерыв в военной помощи от США уже привел к потерям — жизней, земли и инициативы на фронте, которую будет трудно восстановить.

«Сейчас нужна новая, достижимая и согласованная стратегия прекращения войны, конечной целью которой является урегулирование», — объяснили в издании.

Однако заставить Кремль к началу переговоров должно осознание, что бои больше ничего не дадут. Достичь этих предпосылок только благодаря новой порции поддержки от США невозможно.

«Однако эти деньги могут купить Украине годовую передышку, чтобы восстановить свою оборону», — отметили в СМИ.

Силы обороны нуждаются в как можно более быстрой поставке артиллерийских снарядов. Также «год передышки» позволит Европе восстановить свои производственные линии, в приоритете — ракеты для ПВО и артиллерия.

В материале говорится, что отсутствие контрнаступления в 2024 году также должно стать частью «теории победы» Украины. Это время можно использовать для перегруппировки войск, мобилизации и пополнения арсенала перед будущими операциями.

«Путь к победе есть, но его цели должны быть реалистичными, все должны выполнять назначенные им роли, и не может быть дальнейших задержек или проволочек», — добавили в издании.