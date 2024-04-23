«От всего сервиса осталась лишь гора желтого песочка» 23.04.2024, 11:31

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иллюстративное фото

Белоруска на простом примере рассказала, как упадок приходит в разные сферы жизни.

Читательница сайта Charter97.org рассказала, как лукашенковским упадок добрался даже до кладбищ:

— Каждый год мы перед Радуницей ездим на кладбище, чтобы убрать могилы дедов и прадедов. Кладбище находится достаточно далеко от дома, в другом районе, поэтому на это действо мы с мужем тратим целый день, так как ехать нужно поездом, а затем автобусом.

Кладбище это немаленькое, в достаточно большом городе Слуцке. У нас здесь достаточно много работы, так как у нас аж восемь могил родных. Пока все уберешь, перекопаешь, подкрасишь ограду, посадишь цветы... Одним словом, работаем там 3-4 часа.

Так вот, приехали мы на днях на кладбище, сделали всю работу и направились в специально отведенное место, чтобы помыть руки, сходить в туалет и набрать песка, чтобы подсыпать могилы.

Каково же было наше удивление, когда придя, мы не нашли туалета. Да, конечно же, туалет там был деревянный, как сегодня сказали бы, «старинный». Но сегодня от него и следа нет. Руки после работы тоже помыть не получилось — колонка не работала.

От всего сервиса на кладбище осталась гора желтого песочка, на это пока что средства из бюджета выдают.

Ехали на поезде и удивлялись, что «лукашистский упадок» добрался и до кладбища. Скорее бы кладбище добралось до «лукашистов»…

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