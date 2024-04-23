«Лукашенко нарвется на болезненный ответ» 1 23.04.2024, 11:30

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Режим усиливает обе причины санкций.

Читатель сайта Charter97.org считает, что Лукашенко нарвется на ответ со стороны Запада за репрессии против политзаключенных и поддержку войны России против Украины.

Также он прокомментировал общие проекты Минска и Архангельской области РФ, о которых стало известно после встречи российского губернатора с Лукашенко:

— Непонятно, как «крепкие хозяйственики» планируют зарабатывать на торговле с огромным по площади и слабозаселенным регионом. Архангельская область является одним из основных конкурентов Беларуси в торговле деревообрабатывающей и мясомолочной продукцией в европейской части РФ. Архангельской области будет выгодно отгружать белорусские товары через свои порты, как и российской железной дороге доставлять в них грузы. Но такой логистический крюк делает продукцию из Беларуси критично неконкурентной. И основной экономической проблемой режима остается невозможность найти замену наиболее прибыльным западным рынкам, отсеченных санкциями.

Лукашенко мог бы добиться смягчения санкций, прекратив поддержку российской агрессии и политические репрессии. Но лукашисты усиливают обе причины санкций. Самозванец в открытую хвастается поддержкой войны, а с его одобрения раскручивается маховик внутриполитического террора.

Новое судилище против Тихановского, Статкевича, Лосика и их соратников приведет к ужесточению санкций. Режим показывает свою страх и мстительную подлость по отношению к демократически силам. Лукашисты получат болезненный ответ от западного сообщества.

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