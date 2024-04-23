«Украина может выиграть войну при трех условиях» 23.04.2024, 11:51

В Госдепе США сделали важное заявление.

На реалистичном пути Украины к победе в войне есть три пункта - стабилизация ситуации на востоке нашего государства, а также движение в Европейский Союз и НАТО.

Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен во время брифинга в Киеве, сообщает «Укринформ».

Он отметил, что нашему государству в первую очередь нужно стабилизировать ситуацию на востоке, а для этого нужны артиллерия, другие виды вооружения, а также укрепления.

По словам О'Брайена, Украине нужно убедиться, что у нее есть люди для продолжения борьбы против страны-агрессора России. Также защитникам Украины нужно дестабилизировать огневые позиции российских оккупантов.

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии отметил, что названные выше пункты являются важнейшими элементами на пути Украины к победе. А пока это происходит, Украина в этом году будет иметь два важных изменения в своей глобальной позиции.

«Это будет начало переговоров с Европейским Союзом о вступлении и НАТО установит то, что мы назовем мостом, что-то вроде четкого пути к членству в НАТО», - отметил он.

О'Брайен отметил, что при таких условиях Украина сможет победить в этой войне независимо от того, какие планы будет иметь российский диктатор Владимир Путин.

«Я думаю, что это путь вперед. Однако я не буду определять заранее, что мой босс и министр обороны решат относительно окончательной стратегии. Но это то, как я об этом говорил, и я думаю, что это очень реалистичный путь к украинской победе», - сказал он.