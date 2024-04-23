«Белпочта» позвала на работу официантов и разнорабочих 3 23.04.2024, 12:17

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Какую зарплату предложила?

Республиканское унитарное предприятие «Белпочта» во вторник, 23 апреля, озвучила новый список вакансий. Однако белорусам предложили работу, вовсе не связанную непосредственно с работой почтовой службы. На этот раз предприятие ищет официантов и разнорабочих. Узнали, где именно предстоит работать и какую зарплату предложили соискателям.

Официанты и разнорабочие «Белпочте» потребовались на базе отдыха «Дружба», расположенной в Минском районе. Потенциальным сотрудникам пообещали «своевременную оплату труда» — два раза в месяц и социальный пакет, который включает в себя, в числе прочего, медицинскую страховку, материальную помощь на оздоровление к отпуску, а также скидки на путевки на базу отдыха.

Если с обязанностями официанта всё понятно и без пояснений, то со второй вакансией следует разобраться подробнее. В обязанности «рабочих по комплексному обслуживанию зданий и сооружений» входят, например, следующие работы:

• осмотр технического состояния зданий и сооружений, оборудования и механизмов,

• проведение ремонтно-строительных работ,

• уборка территории базы от мусора,

• покос газона.

За всё это «Белпочта» предложила соискателям «чистую» зарплату от 1100 рублей (максимально возможную сумму выплат не озвучили). Минимальную зарплату официантам пообещали в 940 рублей на руки. При этом на предприятии заверили, что у их сотрудников есть «возможность профессионального роста и развития».