Украина прорвала «красную линию» Кремля 5 Петр Олещук

23.04.2024, 12:22

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Скоро полетят дальнобойные ATACMS.

Итак, Зеленский сообщил, что по итогам разговора с Байденом есть решение о поставках ракет ATACMS в Украину. Очередная «красная линия» преодолена.

Считаю, что это имеет прямую связь с демонстрацией гибкости этих самых «красных линий», которую в последнее время достаточно эффективно демонстрировала Украина.

Уничтожение стратегического бомбардировщика Ту-22М3, поражение РЛС загоризонтного типа в Мордовии, которая могла смотреть в сторону Европы на огромные расстояния — 2000 километров или даже больше, и фиксировать самолеты и ракеты. Уничтожение СБУ нескольких объектов РЛС Небо-У в Брянской и Белгородской областях. И это не говоря о многочисленных НПЗ, заводах, кораблях и других стратегических объектах. Включая предприятия металлургии.

Как на это реагировали российские власти? В случае Ту-22 — они просто официально «разжаловали» стратегический бомбардировщик в «тяжелые бомбардировщики». И я не иронизирую. Это действительно было такое заявление, что, мол, упал всего лишь «тяжелый», а не «стратегический» бомбардировщик. Значит, «красные линии» не нарушены. Чувствуете? Если «красные линии» россиян нарушаются — они их просто отодвигают. Но как долго украинцам пришлось это доказывать.

Собственно, сама логика «красных линий» не лишена смысла. Запад не хочет вступать в большую войну с РФ, и здесь их, на самом деле, можно понять. Поэтому они чертят «красные линии», чтобы обозначить это нежелание как факт. Мол, мы не хотим вас атаковать, не хотим с вами воевать, а потому действуем в таких пределах, не демонстрируя агрессивных намерений. И это тоже можно как-то понять. А вот чего нельзя понять — это того, что в черчении этих линий они опираются исключительно на российское видение.

Какой смысл в том, что нельзя сбивать самолетами НАТО российские ракеты над территорией Украины? Это автоматически будет означать вступление в войну с Россией? Кто это сказал? Россияне? Что такого сакрального в российских ракетах? Там же даже пилотов нет. Почему сбитие иранских ракет не привело к войне НАТО с Ираном?

Почему нельзя бить везде по территории РФ, которая сама себя ни в чем не ограничивает? Когда ракеты от них полетят в Европу, то тоже будут думать, можно их сбивать или нельзя? А если межконтинентальные баллистические ракеты полетят через океан?

Вопросов очень много, а ответов — меньше.

Но после того, как Украина атаковала не просто территорию РФ, а стратегические объекты, имеющие прямое отношение к ядерной безопасности россиян, то западные рассуждения о «красных линиях» выглядят вообще абсурдными. В чем смысл ограничивать номенклатуру и использование западного оружия, если Украина своим оружием уже пересекла все «красные линии». Почему бы не сдвинуть эти линии дальше?

В этом нет ничего трудного, сложного. Просто объявляешь — теперь «красная линия» проходит дальше. Все. Особенно, если сама линия уже предварительно размылась и потеряла четкость и конкретность. В чем «риски» от американских ракет на несколько сотен километров, если Украина разрабатывает дроны на 3 тысячи километров?

Поэтому «корректировка красных линий» — это исключительно дело самих украинцев. Нравится нам это или не нравится. Кому-то проще их провести как можно ближе к себе и дальше от россиян, а наши цели — прямо противоположные. Что ж, надо, значит, их «передвигать».

Петр Олещук, «Фейсбук»